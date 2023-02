Così Netanyahu cerca la sponda di Macron con Riad

Leggi su formiche

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il presidente francese Emmanuele il primo ministro israeliano Benjaminvogliono “lavorare insieme” contro le attività “destabilizzatrici” dell’Iran nella sua regione e contro il sostegno di Teheran alla Russia impegnata nel conflitto in Ucraina. È quanto si legge in una nota diffusa dalla presidenza francese dopo che giovedì sera i due leader si sono incontrati all’Eliseo per una cena di lavoro.“ha espresso la sua preoccupazione in merito alla situazione attuale nei territori palestinesi e in Israele” e “ha ricordato l’importanza di evitare ogni misura suscettibile di alimentare l’ingranaggio che ha già fatto troppe vittime innocenti tra i civili palestinesi e israeliani”, continua la nota che ricalca le dichiarazioni e la preoccupazione espressa da Antony Blinken, segretario di Stato americano, nella sua ...