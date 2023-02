Coppa Davis 2023 | Croazia alla fase a gironi Impresa della Corea del Sud | Belgio e Argentina agli spareggi

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) E’ calato il sipario sul turno preliminare. Definito il quadro delle squadre che a settembre disputeranno ladelle Finalimassima competizione per nazioni di tennis, a cui sono già presenti le due finaliste dell’anno passato (Canada e Australia) e le due wild card (Italia e Spagna). Al terminegiornata di ieri, Francia, Stati Uniti, Svizzera, Gran Bretagna, Serbia e Svezia avevano staccato il biglietto per il prossimo round, mentre per la Germania di Sasha Zverev era arrivata una pesante battuta d’arresto contro gli elvetici, con la necessità di andareper rimanere nel roster principale. Quest’oggi la mattinata ...