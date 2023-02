Coppa Davis 2023 | avanti Croazia | Cile | Corea del Sud | Olanda | Finlandia e Repubblica Ceca

(Di domenica 5 febbraio 2023) Si chiude il fine settimana dedicato ai playoffs di, che ci regalano le dodici squadre che vanno ad aggiungersi a Canada, Australia, Italia e Spagna già qualificate di diritto alla fase a gironi. Ieri Svizzera, Francia, Usa, Svezia e Serbia avevano passato il turno, oggi è toccato adel Sud,. L’impresa del giorno la firma la, che sotto 0-2 dopo la prima giornata riesce a ribaltare la situazione e a battere 3-2 il Belgio. Il doppio composto da Nam e Song batte in due set una coppia esperta come Gille/Vliegen, poi nella sfida tra numeri uno Kwon sorprende David Goffin con il punteggio di 3-6 6-1 6-3. A compiere l’impresa è Seong-Chan Hong, che ...

A Groningen Middelkoop e Koolhof superano agevolmente Klein e Molcan Per la prima volta la Finlandia approda alla fase finale della Coppa Davis. Lo fa eliminando a sorpresa l'Argentina a Espoo

Heliovaara e Ruusuvuori vincono il doppio contro i sudamericani, poi è lo stesso numero 1 finnico a portare alle Finals la Finlandia superando in due set Bagnis. A Groningen Middelkoop e Koolhof