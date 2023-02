(Di domenica 5 febbraio 2023) Dejan Stankovic, allenatore delladoria, ha diramato la lista deiper la sfida con il: recuperano Colley e Djuricic, non...

Essersi presentato, dopo l'esclusione dai, al pranzo tra squadra e dirigenza, con il capo ... I problemi enormi dellahanno spinto il prezzo verso il basso, anticipando le concorrenti. ...Tra ifigurano per la prima volta l'ultimo acquisto Josip Brekalo QUI TORINO - Al ... il difensore Gravillon dal Reims e il centrocampista Vieira dalla(con Ilkhan in blucerchiato), ...

Convocati Samp: due recuperi per il Monza, out Sabiri Calciomercato.com

Convocati Sampdoria per il Monza: la decisione su Sabiri Samp News 24

Verso Monza-Sampdoria, Stankovic recupera Colley. E Sabiri ClubDoria46.it

Convocati Sampdoria Primavera per la Roma: le scelte di Tufano Samp News 24

Monza - Sampdoria: probabili formazioni, consigli fantacalcio e ... Calcio d'Angolo

Verso Monza-Sampdoria, Dejan Stankovic può contare sul recupero fondamentale di Omar Colley. Niente da fare per ...Sono 23 i calciatori della Sampdoria convocati da Dejan Stankovic per la partita di Monza, lunedì 7 febbraio alle 20.45 contro i brianzoli di Palladino. Prima chiamata per Ilkhan (nella foto) e Günter ...