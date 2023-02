Contro Riina | noi forze dell’ordine eravamo soli | lo Stato poteva salvare quelli poi diventati martiri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Eureka, ecco che dopo il roboante silenzio nella campagna elettorale irrompe l’arresto di “U siccu”, al secolo Matteo Messina Denaro e come per incanto l’argomento mafia ritorna nei salotti televisivi. L’arresto ha dato la stura a leoni da tastiera, complottisti e cultori di teoremi, di dire minkiate e solo per oscurare l’operato del Ros. Intanto io dico grazie Ros! Lo scopo di questo scritto è far riflettere sui momenti bui e funesti, che attraversò la città di Palermo negli anni 80/90. Penso, che in quegli anni sia prevalsa la scarsa attenzione al fenomeno mafioso, condita anche da negligenza, indifferenza e incompetenza, che originarono omicidi e stragi, ascrivibili ad una sorta di responsabilità oggettiva, sia di singoli che in generale dallo. Per far comprendere il mio assunto, cito taluni episodi. Omicidio Pio La Torre e Rosario Di Salvo (30 aprile 1982). ...