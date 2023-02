Congressi Pd | Schlein tallona Bonaccini I dati della Toscana

(Di domenica 5 febbraio 2023)nei circoli PD: al via da due giorni e in corso fino al 12 con l'eccezione di Lazio e Lombardia che hanno tempo fino al 19 per votare. Da questa fase verranno fuori i due nomi che si contenderanno le leadership nelle primarie aperte del 26 L'articolo proviene da Firenze Post.

...ha fatto in tempo a dare il via al voto e subito si è scatenata una guerra di dati tra Ellye Stefano Bonaccini. Tutto è cominciato quando in rete sono finiti i primi risultati dei, ...Il congresso del Pd. La partecipazione Domenica scorsa si è svolta a Rimini, presso il centrodell'Sgr, l'iniziativa con i sostenitori della candidata alla segreteria del Pd Elly. Ho partecipato. Sono rimasto impressionato. Non ricordo, negli ultimi anni una partecipazione ...

Primarie Pd, il comitato Schlein denuncia: “Tesseramento gonfiato in Campania Il Fatto Quotidiano

Macigno sulle primarie Pd: "Congressi da annullare". Scintille Schlein-Bonaccini Il Tempo

Congresso Pd, in Piemonte la sorpresa Schlein Lo Spiffero

Liguria, sorpresa ai congressi Pd: Schlein vola e supera Bonaccini Il Secolo XIX

Pd, denuncia-Schlein: "Tessere gonfiate, annullare il congresso" Liberoquotidiano.it

Intanto, non mancano le polemiche. Il Comitato per Schlein ha chiesto di annullare i congressi nei circoli di Salerno: "hiediamo che la commissione regionale presieduta da Franco Roberti e quella ...