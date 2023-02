Conferenza stampa Stankovic | «Hanno un vantaggio che noi non possiamo avere»

(Di domenica 5 febbraio 2023): le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria alla vigilia della sfida di campionato con il Monza Dejanha presentato il match tra Monza e Sampdoria nelladella vigilia. MONZA – «Il Monza è in un buon momento,una società forte e sana, un allenatore bravo e giovane che si fa valere e volere bene.ottenuto ottimi risultati, potendo giocare senza guardare la classifica e concentrarsi sul gioco. Questo è quello che mi dispiace per noi perché sono sicuro i nostri ragazziancora tanto margine di dimostrare quanto valgono». CONTINUA SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Domani l'allenamento sarà ancora al mattino, dopodichè alle 14.15 parlerà inMister Allegri". Questo dunque il programma prima della partenza per Salerno, poi sarà il momento di ...... Luciano Spalletti Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, parlerà a breve nellaal termine della gara contro lo Spezia Cosa le piaciuto di più o di meno " Quello che diventa ...

Klopp, alta tensione: rifiuta di rispondere ad un giornalista in conferenza stampa ItaSportPress

Dove seguire la conferenza stampa di Pioli pre Inter-Milan Milan News

Wired Next Fest fa tappa a Rovereto, il 7 febbraio la conferenza stampa di presentazione Ufficio Stampa

Meno male che arriva il carrozzone di Sanremo (e la conferenza stampa di Coletta) Linkiesta.it

Conferenza stampa del Consiglio dei Ministri n. 19 | www.governo.it Governo

Fabrizio Lorieri, vice di Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dello Spezia contro il Napoli. Peccato aver regalato il rigore ad inizio ripresa. Da lì cambia la testa. “Giusto ...Il Napoli non si ferma più, batte lo Spezia e vola a +16 sulle seconde in classifica. Tra pochi minuti il tecnico dei campani Luciano Spalletti interverrà in conferenza stampa, per analizzare il succe ...