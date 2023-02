(Di domenica 5 febbraio 2023) Il segmento di salto della seconda Gundersen di, valida per la Coppa del Mondo di2022/23, è stato letteralmente dominato dall’austriaco Franz-Josef. Il 29enne di Schladming ha completato un salto di un livello del tutto superiore a quello degli altri, atterrando ben 9 metri più lontano di chiunque altro e mettendo da parte così un vantaggio di quasi un minuto sul più vicino inseguitore. Il più vicino inseguitore si chiama Johannes, che partirà con un distacco di 57 secondi. Un margine così ampio chepotrebbe essere in grado di gestire per cercare di tornare al successo dopo più di quattro anni in Coppa del Mondo. Nell’inseguimentopotrebbe trovare l’aiuto del tedesco Julian Schmid (+1.02) e del norvegese ...

Le due città sono già state sede di gara ai Giochi di Albertville 1992 : a Meribel si svolsero le gare di salto con gli sci, a Courchevel quelle di. Meribel è tristemente famosa ...Johannes Lamparter ha vinto la gara diad Oberstdorf, valida per la Coppa del Mondo 2022/23 . L'austriaco ha chiuso la prova di fondo in 23:35.0, precedendo il norvegese Oftebro e l'austriaco Rehrl . Tra gli azzurri ...

Combinata nordica: Rehrl fa il vuoto sul trampolino di Obertsdorf, insegue Lamparter. Azzurri lontani OA Sport

Combinata nordica, è festa azzurra ai Mondiali juniores! Sieff e Bortolas trionfano nelle Gundersen OA Sport

Italia di bronzo nella team mixed ai Mondiali jr di Whistler FISI

Capolavoro Bortolas: l'Italia della combinata nordica si prende il titolo mondiale jr anche nel settore maschile NEVEITALIA.IT

Combinata nordica: Lamparter non si ferma più, terza vittoria consecutiva ed è fuga in classifica generale NEVEITALIA.IT

A Courchevel e Meribel va in scena la 47a edizione dei Mondiali di sci, dal 6 al 19 febbraio. Mikaela Shifrrin per la storia, Marco Odermatt a caccia delle prime medaglie iridate. L'Italia si aggrappa ...Dopo i due meravigliosi ori nelle prove individuali, arriva un’altra medaglia per l’Italia dai Mondiali junior di combinata nordica in corso di svolgimento a Whistler, in Canada. Gli azzurri hanno inf ...