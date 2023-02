Combinata nordica | Mondiali jr 2023 | altra medaglia per l’Italia | bronzo nella prova a squadre mista

(Di domenica 5 febbraio 2023) Dopo i due meravigliosi ori nelle prove individuali, arriva un’perdaijunior diin corso di svolgimento a Whistler, in Canada. Gli azzurri hanno infatti chiuso al terzo posto lacon quattro salti dall’HS104 e quattro frazioni di sci di fondo da 5 chilometri. In gara in casa azzurra le due stelle a livello individuale, Annika Sieff e Iacopo Bortolas, supportati da Greta Pinzani e Manuel Senoner. La banda tricolore ha chiuso ad un minuto dalla vetta, gestendo al meglio il vantaggio sulle rivali (staccatissime Norvegia e Finlandia). A giocarsi il titolo sono state Germania ed Austria, con i tedeschi che si sono imposti proprio nello sprint conclusivo. Foto: Lapresse

