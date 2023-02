Combinata nordica | Coppa del Mondo Oberstdorf 2023 | vince Julian Schmid | 26mo Aaron Kostner

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) Finale ricco di emozioni nella seconda Gundersen del week-end in quel diper ladeldi. Il teutonicoagguanta in una volata ristretta la quarta vittoria stagionale, esultando davanti al pubblico di casa. Un quartetto di atleti, già avvantaggiati dopo il salto, si sono andati a giocare il successo dopo i 10 chilometri di fondo.è riuscito a beffare il norvegese Jens Luraas Oftebro, l’austriaco Franz-Josef Rehrl (al comando dopo il salto) ed il leader della classifica diJohannes Lamparter. Più indietro invece l’altro austriaco Stefan Rettenegger che ha sopravanzato il finlandese Ilkka Herola nella volata dei battuti per la quinta posizione. Obiettivo zona punti per i ...