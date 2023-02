Combinata Nordica | Coppa del Mondo Oberstdorf 2023 | Schmid trionfa in casa | due azzurri a punti

(Di domenica 5 febbraio 2023) Nella seconda Gundersen del fine settimana diè il padrone diJulianad ottenere il successo, il quarto in questa stagione. L’atleta teutonico è riuscito nella gara di fondo a prevalere sul norvegese Jens Luraas Oftebro e sull’austriaco Franz-Josef Rehrl, che era leader dopo la prova di salto. Adue, ovvero Aaron Kostner e Raffaele Buzzi, rispettivamente 26esimo e 28esimo in classifica. Più indietro Samuele Costa, che ha chiuso 39esimo. SportFace.

Le due città sono già state sede di gara ai Giochi di Albertville 1992 : a Meribel si svolsero le gare di salto con gli sci, a Courchevel quelle di. Meribel è tristemente famosa ...Johannes Lamparter ha vinto la gara diad Oberstdorf, valida per la Coppa del Mondo 2022/23 . L'austriaco ha chiuso la prova di fondo in 23:35.0, precedendo il norvegese Oftebro e l'austriaco Rehrl . Tra gli azzurri ...

Combinata nordica, Coppa del Mondo Oberstdorf 2023: vince Julian Schmid, 26mo Aaron Kostner OA Sport

Combinata nordica: Schmid vince in volata Gara-2 a Oberstdorf, che beffa per Rehrl NEVEITALIA.IT

Combinata nordica: Rehrl fa il vuoto sul trampolino di Obertsdorf, insegue Lamparter. Azzurri lontani OA Sport

Combinata nordica, Mondiali jr 2023: altra medaglia per l'Italia, bronzo nella prova a squadre mista OA Sport

Capolavoro Bortolas: l'Italia della combinata nordica si prende il titolo mondiale jr anche nel settore maschile NEVEITALIA.IT

Fa festa il tedesco Julian Schmid, che nel finale di Gara-2 nella 'sua' Oberstdorf stampa in volata il norvegese Jens Luraas Oftebro. Terza piazza per Rehrl, beffato nel finale ...Finale ricco di emozioni nella seconda Gundersen del week-end in quel di Oberstdorf per la Coppa del Mondo di combinata nordica. Il teutonico Julian Schmid agguanta in una volata ristretta la quarta v ...