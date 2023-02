Ciclocross | Wout van Aert | “Deluso per non aver vinto il Mondiale Dovevo iniziare subito la volata”

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023)vansi è dovuto accontentare del secondo posto ai Mondiali 2023 di, perdendo l’epocale duello con Mathieu van der Poel. Il belga ha dovuto cedere al cospetto del fuoriclasse olandese, non riuscendo così a mettere le mani sul quarto titolo iridato della propria carriera. La sua amarezza appare evidente nelle dichiarazioni a caldo: “Sonodi non essere riuscito a vincere la gara. Sin dal primo minuto, Mathieu mi ha messo molta pressione. Sono stato quindi al limite nella prima mezz’ora. Poi ho iniziato a concentrarmi sullo sprint, perché attaccare non sarebbe stata la tattica migliore“.vansi è soffermato anche sulla preparazione della decisiva: “Mi stavo preparando per uno scenario nel quale sarei partito dalla seconda ...