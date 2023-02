Ciclocross | Silvia Persico | “Penso di aver onorato al meglio la maglia azzurra | ho dato tutto”

(Di domenica 5 febbraio 2023) Quarto posto di grande valore pernella prova élite ai Mondiali didi Hoogerheide (Olanda). L’non è riuscita a salire sul podio e non ha dunque confermato il bronzo dell’anno scorso, ma, considerando anche una forma influenzale che l’ha colpita nell’ultima settimana, può ritenersi soddisfatta della sua prestazione. La gara è stata vinta dall’olandese Fem van Empel davanti alle connazionali Puck Pieterse e Lucinda Brand. “Sono partita dalla terza fila e ho cercato subito di prendere le prime posizioni – ha raccontatosubito dopo la gara di ieri (fonte: Spaziociclismo) – Si sapeva che la corsa si sarebbe decisa nel primo giro e mezzo e così è stato. Ho cercato di prendere subito la ruota di Lucinda Brand, ma non era facile”.: Fem Van ...

Medaglia di legno per l'Italia nella prova femminile dei Mondiali di ciclocross di Hoogerheide. Silvia Persico non è infatti riuscita a bissare il terzo posto conquistato un anno fa a Fayetteville, dovendosi accontentare di un'amara quarta posizione nella gara vinta ... Il commento del c.t. della Nazionale di ciclocross Daniele Pontoni dopo il quarto posto di Silvia Persico nel Mondiale di Hoogerheide

