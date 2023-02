Ciclocross | pagelle Mondiali 2023 | Van der Poel perfetto | Van Empel dominante Italia senza medaglie

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) Con la gara riservata agli uomini elite si sono chiusi i Campionati del Mondo disul tracciato neerlandese di Hoogerheide. È stata una tre giorni di grande spettacolo, come sempre accade in questi grandi eventi. Tra conferme sorprese, sono state assegnate le sette maglie iridate e le ventuno. Andiamo a ripercorrere la tre giorni di Hoogerheide tramite ledi questa edizione della rassegna iridata:UOMINI ELITE Mathieu Van der, voto 10: iniziamo dall’ultimo titolo iridato assegnato, inevitabilmente quello con più risonanza mediatica e valore storico. Il neerlandese batte il grande rivale Wout Van Aert per centrare il quinto titolo mondiale. È il primo ad attaccare, ...