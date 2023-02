Ciclocross oggi | Mondiali 2023 | orari domenica 5 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023), andrà in scena la giornata conclusiva deididi Hoogerheide. Inle ultime tre gare: si parte dalla prova riservata agli uomini juniores, per poi passare a quella per le donne U23, fino ad arrivare al gran finale dellariservata agli uomini elite. LA DIRETTA LIVE DEIELITE DIDALLE 15.00 (VAN AERT VS VAN DER POEL) Più di ogni altra cosa,sarà il giorno del grande duello tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel. I due rivali hanno dato vita ad una stagione memorabile e tornano a sfidarsi sul palcoscenico più prestigioso a due anni di distanza dall’ultima volta. Il belga ha avuto spesso la meglio in stagione, ma ha ...