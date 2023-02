Ciclocross oggi | Mondiali 2023 | orari 5 febbraio | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023), domenica 5, andrà in scena la giornata conclusiva deididi Hoogerheide. Inle ultime tre gare: si parte dalla prova riservata agli uomini juniores, per poi passare a quella per le donne U23, fino ad arrivare al gran finale dellariservata agli uomini elite. Più di ogni altra cosa,sarà il giorno del grande duello tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel. I due rivali hanno dato vita ad una stagione memorabile e tornano a sfidarsi sul palcoscenico più prestigioso a due anni di distanza dall’ultima volta. Il belga ha avuto spesso la meglio in stagione, ma ha perso l’ultimo scontro con il neerlandese, che proverà a sfruttare anche il “fattore campo”. Nelle altre due gare di giornata, in pista ...