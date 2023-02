Ciclocross | Mathieu van der Poel | “Una delle tre vittorie più belle Avevo deciso di arrivare allo sprint”

(Di domenica 5 febbraio 2023)van derha vinto i Mondiali 2023 di. L’olandese si è imposto a Hoogerheide, vincendo l’attesissima e rovente battaglia con Wout van Aert. Il 28enne ha cercato il forcing più volte sugli ostacoli, ma il rivale belga ha sempre tenuto benissimo la ruota del padrone di casa e tutto si èin volata. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha lanciato una volata di grandissima potenza e ha lasciato al palo il suo eterno rivale, conquistando il quinto titolo iridato della carriera dopo quelli del 2015, 2019, 2020, 2021.van derha analizzato la propria vittoria: “È difficile descrivere a parole. Questa è di sicuro unamie trepiùdi sempre: me la ricorderò per molto tempo. Nell’ultimo ...

La resa dei conti della stagione invernale va all'olandese, al quinto successo iridato nella ...Nella gara più importanteVan der Poel riscatta la stagione: il Mondiale di Hoogherheide è suo. Dopo una serie di vittorie del rivale Wout Van Aert, che è sempre andato a podio in 13 gare vincendo 9 volte, l'olandese ...

Mathieu Van der Poel trionfa oggi 5 febbraio 2023 a Hoogerheide (Olanda) e si laurea per la quinta volta campione del mondo di ciclocross, battendo allo sprint il rivale di sempre Wout ...