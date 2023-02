Ciclocross | Mathieu Van der Poel si prende il quinto iride! Battuto allo sprint Wout Van Aert

(Di domenica 5 febbraio 2023) Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. La gara riservata agli uomini elite dei Mondiali didi Hoogerheide 2023 non ha deluso le aspettative, offrendo agli appassionati quello che tutti avrebbero desiderato: uno splendido duello tra i due titaniVan derVan. Al termine di una gara appassionante e mozzafiato, ad avere la meglio è stato il neerlandese, che si rila maglia iridata lasciata nel 2021. Impossibile chiedere di più ad una gara: il primo attacco di VdP è arrivato sostanzialmente al semaforo verde, agli albori di una gara che si è poi rivelata lunghissima (1h 7’20”, la più lunga della stagione). Vanrisponde ed i due scavano un solco già nei primissimi metri, regalando agli spettatori 10 giri di duello. Dopo ...

L'olandesevan der Poel vince il suo quinto titolo mondiale disul circuito di casa di Hoogerheide in un'ora e 7 minuti. Secondo è l'eterno rivale Wout Van Aert (Belgio), battuto in volata e ...L'olandese trionfa a Besancon e risponde così a Wout Van Aert, che ieri aveva espugnato Hamme: tra una settimana la resa dei conti tra i due ai ...

