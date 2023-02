Chissà se a Tblisi mettono la tracchiuelella Oggi è Ragùtskhelia

(Di domenica 5 febbraio 2023) Più che un campo da calcio sembrava il parcheggio di un centro commerciale con auto impilate ordinatamente.se ace lala, di sicuro pappulea una meraviglia.. Primo tempo incartati ma era prevedibile. La plusvalenza Caldara tiene botta, Meret si congela, Lozano va a vento. Victor ad ogni scatto era in curva… Politano cambia la partita. Gli è bastato correre su una palla innocua. Reça in bagher spalanca il sorriso ansioso di un popolo incredulo. Kvarangelo affresca la partita, a La Spezia uno così non lo hanno mai visto nemmeno alla playstation. È una carezza al calcio, è il vento che porta giù la polvere dal cielo e ritorna a farci guardare il cielo . Vola Victor, si arrampica su scale immaginarie. Ha tutto sulle spalle e ...

