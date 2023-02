(Di domenica 5 febbraio 2023) Ricomincio dai due. Massimilianocontro la Lazio in Coppa Italia si è potuto finalmente godere il primo assaggio della sua coppia d'oro. Federico Chiesa e Dusan Vlahovic non avevano mai ...

E anche qui potrebbe andare in scena una 'prima': il tridente Di Maria -dall'inizio. I tifosi bianconeri lo sognavano da inizio stagione, ora potrebbe essere realtà.Si aspettava che avessetanti problemi fisici "Non me l'...- Di Maria -non so quanti li hanno in rosa, penso ...

Chiesa+Vlahovic, così Allegri cambia faccia alla Juve La Gazzetta dello Sport

Chiesa: "10 mesi di ostacoli e dolore, ma non ho mai mollato. Io e Vlahovic, vedrete che coppia" La Gazzetta dello Sport

Chiesa-Vlahovic, buona la prima ma... Bilancio e prospettive della coppia più attesa La Gazzetta dello Sport

Juve-Lazio, pagelle in pillole: Chiesa vivo, Bremer decisivo, Immobile e Vlahovic appannati Corriere dello Sport