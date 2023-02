Chiara Ferragni sbarca a Sanremo ed è già polemica | la villa extralusso che divide

(Di domenica 5 febbraio 2023) Mancano ormai pochissime ore all’inizio dell’edizione numero settantatré del Festival die l’attesa co-conduttrice della prima e dell’ultima serata della kermesse,, è finalmenteta nella Città dei fiori. Abituata a conre (pressoché) tutto su Instagram – dove oramai vanta oltre ventotto milioni di follower –ha pubblicato anche alcuni scatti dal suo alloggio acreando (già) qualche. La location scelta dall’imprenditrice digitale per la sua permanenza nella cittadina ligure non è un semplice appartamento (o la suite di un hotel), ma bensì una vera e propriaextra lusso con tanto di giardino e piscina. La struttura è situata sulla collina e ha una vista ...

al centro delle polemiche social a pochi giorni dal debutto al Festival di Sanremo 2023. In queste ore si stanno svolgendo le prove ufficiali della kermesse al Teatro Ariston e, l'..., l'imprenditrice digitale che il direttore artistico ha voluto accanto a sé per la prima e l'ultima serata, può contare su 28,5 milioni di follower solo su Instagram. Tra gli artisti, ...

Chiara Ferragni, Fedez e i dolci auguri a papà Franco: la foto commuove i follower leggo.it

Chiara Ferragni, lunch con vista su Principato Monaco - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Goodhairday: Chiara Ferragni è bella, bionda e non vediamo l'ora di vedere i suoi capelli a Sanremo! Vanity Fair Italia

Chiara Ferragni, l'intimo trasparente è da urlo: si vede praticamente tutto | Social in delirio PASSIONEtecnologica.IT

Nel corso delle ultime ore sta circolando la notizia secondo cui Chiara Ferragni avrebbe lanciato una frecciatina a Elisabetta Canalis ...Non solo musica: dalla festa di «Tv Sorrisi e Canzoni», considerata l’opening della kermesse, ai pop up store di bellezza e hair look aperti al pubblico. La città dei fiori si prepara a una settimana ...