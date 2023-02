Chi è Costanza Bertuzzi | l’influencer “agricola”? Curiosità | social e vita privata

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 5 febbraio 2023), chi è l‘influencerche in quest’ultimo periodo è diventata piuttosto nota e famosa suie non solo? Sappiamo bene che sempre più giovani riescono a trovare lavoro proprio grazie ai, diventando talvolta anche delle vere e proprie star. Ad ogni modo, conosciamo meglio, come è diventata un’influencere come è cambiata la suanegli ultimi anni.Parliamo di una nota influencer, il cui nome è, la quale ha deciso di lavorare nel settore agricolo e nessuna cosa al momento è riuscita a farle cambiare idea. La mattina ...