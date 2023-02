Challenger Tenerife 2 2023 | Matteo Arnaldi vince nettamente la finale su Raul Brancaccio

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) Prima vittoria delper. Il ventunenne di Sanremo si impone neldi2 nei confronti di, superato con un netto 6-1 6-2. Si tratta del secondo successo italiano neiin questo inizio di anno, con il primo che era stato colto proprio dallo sconfitto di oggi in quel di Noumea, Nuova Caledonia. Sul veloce delle Canarie arriva il secondo successo di categoria in carriera per, che aveva vinto anche a Francavilla al Mare, nello scorso maggio, con un derby in, in quel caso contro Francesco Maestrelli. Nella fattispecie il suo è stato un percorso degno della testa di serie numero 2 in suo possesso. WTA Linz: il tabellone. Camila ...