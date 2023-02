Cercola | in fiamme fabbrica di guanti

(Di domenica 5 febbraio 2023) Inunadi, spenti questa mattina gli ultimi focolai da parte dei Vigili del Fuoco. Incendio a: inunadiscaturitosi nella notte e di cui non si conoscono le cause. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco con due autobotti e un carro autorespiratore. Intervenuti sul posto anche i Carabinieri. Circa un’ora e mezza per domare leche erano imponenti, anche se l’intervento è durato fino a questa mattina per spegnere gli ultimi focolai. Si indaga sulle cause. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

L'impatto è avvenuto tra un'auto ed un furgone, nei pressi di, intorno alle 6.30. Secondo le prime informazioni uno dei due mezzi coinvolti è andato in. Non sono noti al momento ...L'impatto è avvenuto tra un'auto ed un furgone, nei pressi di, intorno alle 6.30. Secondo le prime informazioni uno dei due mezzi coinvolti è andato in. Non sono noti al momento ...

Sono in corso indagini dei carabinieri di Napoli per un incendio che questa notte è scoppiato in un'azienda che produce guanti a Cercola, Città metropolitana ...NAPOLI – Un incendio è divampato la scorsa notte a Cercola (Napoli) nella sede di un’azienda che produce guanti, in via Carafa 20. Le fiamme hanno avvolto la fabbrica ma senza estendersi agli edifici ...