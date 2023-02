Cent’anni di vita sana e felice Come riuscirci secondo gli esperti

Leggi su formiche

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Tu puoi vivere fino a 100 anni se rinunci a tutte le cose che ti fanno desiderare di vivere fino a 100 anni”. Questa affermazione del regista Woody Allen forse non è del tutto valida, almeno non per tutti. Suor Andrè, considerata la persona più anziana del mondo, è morta a 118 anni. Il suo segreto per la longevità era la carità, la preghiera, ma anche qualche sfizio. Si concedeva un bicchiere di vino al giorno e non rinunciava alla cioccolata calda. Con la morte della religiosa francese il primato della persona più vecchia al mondo è passato alla spagnola Maria Branyas, 113 anni. Per lei, garantiscono unae lunga l’ordine, la tranquillità, la buona connessione con la famiglia e con gli amici, il contatto con la natura, la stabilità emotiva, senza rimorsi e con molto ottimismo, lontano dalle persone tossiche. Branyas ammette che la buona ...