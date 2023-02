C’è Posta per Te Vs la finale di Tali e Quali | ecco chi ha vinto l’ultima sfida di ascolti

Leggi su isaechia

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ieri è andata in onda una nuova puntata di C’èper Te. Il programma di Maria De Filippi si è scontrato con la finalissima di, versione Nip di Tale e Quale Show. Il programma di Carlo Conti ha visto la vittoria di Roy Paladini, nei panni di Michael Jackson. Ma come sono andati gli? Dal sito di Davide Maggio,tutti i dati: Nella serata di ieri, sabato 4 febbraio 2023, su Rai1 ladi, in onda dalle 21:37 alle 00:13 ha conquistato 3.676.000 spettatori pari al 22.1% di share. Su Canale5 C’èper Te, dalle 21:32 alle 00:45, ha raccolto davanti al video 4.472.000 spettatori con uno share del 29%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 776.000 spettatori (4%) e F.B.I. International649.000 ...