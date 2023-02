C' è Posta Per Te storie finte? Chi lavora per Maria De Filippi svela tutto

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 5 febbraio 2023) Continua a trionfare negli ascolti tv C'èPer Te. La quinta puntata della nuova stagione, andata in onda sabato 4 febbraio 2023, ha dovuto fare i conti contro la finale di Tali e Quali 2023 che ha chiuso in salita. Il people show ha totalizzato il 29% di share pari a 4.472.000 spettatori; Carlo Conti ha conquistato 3.676.000 spettatori e uno share del 22.1%. Il programma diDecontinua a raccogliere consensi; dalla prima puntata, andata in onda nel 2000 e per ben venticinque edizioni, è entrato nelle case degli italiani in punta di piedi dando un senso di assoluta certezza. Il segreto del successo? Avere mantenuto invariata la formula. La trasmissione per la conduttrice è come un figlio: curanei minimi particolari e la scelta delledi C'èPer Te ...