C’è posta per te | le emozionanti storie di sabato | i video

Leggi su 361magazine

(Di domenica 5 febbraio 2023) Una nuova ed emozionante puntata di C’èper te è andata in archivio: tutte ledi Maria De Filippi4 febbraio è andata in scena una nuova puntata di C’èper te, con la solita impeccabile conduzione di Maria De Filippi. Tantehanno intrattenuto come ognisera milioni di italiani. La puntata di ieri, la quinta di questa edizione, è stata particolarmente ricca di racconti adatti a tutti e che ha regalato sentimenti veri, dalle emozioni al divertimento. La storia di Ida Il primo racconto portato alla luce è stato quello di Ida, una ragazza di 27 anni che ha affrontato e vinto la battaglia con un tumore al seno. La ragazza ha incontrato i suoi genitori, decidendo loro di fare una sorpresa per tutti gli anni di affetto: in ...