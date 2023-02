“C’è Posta per Te” | la drammatica storia di Gianfranco ha commosso tutti

Leggi su tvzap

(Di domenica 5 febbraio 2023) News Tv. Nella puntata di C’èper te in onda ieri, sabato 4 febbraio 2023, Valentina e Simona hanno raccontato il dolore del padre, distrutto dalla perdita della moglie. Le figlie hanno deciso di fargli una sorpresa con la speranza di poter ridare un po’ di gioia ad un uomo totalmente affranto e che vorrebbe arrendersi alla vita. “C’èper te”, ladi: il dolore per la perdita della moglie Le due figlie dihanno spiegato che il padre sta affrontando un momento tanto difficile: la perdita di sua moglie lo ha totalmente distrutto. Nella puntata di C’èper te del 4 Febbraio 2023, le ragazze hanno voluto regalare un sorriso al padre. “Dice che vuole raggiungere mamma, che non ha senso per lui stare qua”, hanno ...