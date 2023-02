C' è Posta Per Te | Graziana tradita contro Domenico | «Aveva il fiocchettone?»

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 5 febbraio 2023) Nella puntata di C'èPer Te di sabato 4 febbraio 2023 è andata in onda la storia di. L'uomo si è rivolto alla trasmissione di Maria De Filippi per riconquistare la sua compagna con la quale ha condiviso due anni d'amore. Durante la relazione hanno attraversato un momento turbolento cosìè uscito con una ragazza conosciuta sui social. Quest'ultima si è permessa di pubblicare la foto di loro due insieme in albergo. Lui ha chiesto di cancellarla per evitare che la vedesse. Nonostante lo scatto rimosso, il danno era stato fatto. Dopo aver scoperto il tradimento, la donna di Riposto ha deciso di chiudere la storia. C'èper Te:perdonama prima lo demolisce Dopo l'ingresso nello studio di ...