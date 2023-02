C’è Posta per Te 2023 replica quinta puntata in streaming e in tv | le sorprese de “Il Volo” e Federica Pellegrini

Ascolti 4 febbraio 2023 in prima serata su Canale5 C'èper Te, dalle 21:32 alle 00:45, ha conquistato una media di 4.472.000 spettatori con share del 29%. Su Rai1 chiude la stagione in bellezza Carlo Conti con la finale di Tali e Quali, in onda ...L'INPS, ricordiamo, non invia mai messaggi dielettronica contenenti allegati da scaricare o link cliccabili, proprio per evitare questo tipo di situazioni e rischi. L'Istituto non richieste ...

C'è Posta per te, Federica Pellegrini piange in studio: ecco il motivo Corriere dello Sport

C'è posta per te: la quinta puntata del 4 febbraio 2023 Tvblog

C’è posta per te: Federica Pellegrini Campionessa anche nella vita Today.it

C'è posta per te: Graziana incanta tutti, ma la decisione finale è una delusione Today.it