C’è Posta per te 2023 | Federica Pellegrini scoppia a piangere | ecco perché

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 5 febbraio 2023)ta anello studio di C’èper tedimostrando ancora una volta la sua grande sensibilità. La sportiva, che era in studio con Matteo Giunta, èta aper la storia di Ida che ha voluto in studio la mamma, il papà e la sorella per farsi perdonare del suo comportamento durante la sua battaglia contro un tumore. Come si vede nel video della puntata di ieri sera, in studio laera stata chiamata da Ida, una ragazza che aveva riunito la famiglia per farsi perdonare dei suoi atteggiamenti mentre stava affrontando un tumore. “Vorrei chiedere scusa a mia madre, mio padre e mia sorellagli ho dato il peggio di me e vorrei ...