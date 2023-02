C’è agenzia e agenzia | i tanti modi in cui vengono gestiti gli influencer

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 5 febbraio 2023) Uno dei settori economici più vivaci, anche in Italia, è quello che copre i contenuti e le sponsorizzazioni che av– direttamente – sui social network, attraverso personaggi che, sulle varie piattaforme, sono più o meno influenti. Ecco perché sono sorte, nel corso degli ultimi anni, sempre più soluzioni per quanto riguarda le agenzie di management e le agenzie di comunicazione. Hanno scopi e compiti differenti, si specializzano sempre di più in un settore, diventano riconoscibili non soltanto per i volti che gestiscono, ma anche per le modalità con cui questa gestione avviene. Senza contare che, ormai, non esiste più il concetto generico didi management, ma quelli – più settoriali – di web agency, digital agency, talent factory e così via. In cosa si differenziano? E perché unsceglie ...