Cava De’ Tirreni | accoltellamento nel cuore della notte

Due giovani di 19 e 20 anni sono stati accoltellati nel centro della movida cittadina. Il fatto è avvenuto intorno all'una, in piazza San Francesco. Gli investigatori ipotizzano che il ferimento sia scaturito al culmine di una lite. Il 20enne, residente a Nocera Superiore, ha riportato ferite superficiali. L'amico, invece, è stato colpito al braccio ed al torace.Entrambi – come riporta tvoggisalerno.it – sono stati trasportati in ospedale: il primo è stato medicato e dimesso, mentre il secondo è ricoverato ma non in pericolo di vita. Le indagini Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per risalire all'identità degli aggressori. I militari, stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli ...