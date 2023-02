tutte le notizie didove - vederla Leggi i commentinews: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type"...IL PROGRAMMA Ore 14.30 Acireale - Sancataldese Canicattì - Santa MariaCittanova - Trapani Lamezia Terme - Real Aversa Locri - Licata Mariglianese - Vibonese Ore 15 Paternò - ...

Castrovillari-Catania, le probabili formazioni e dove vederla ItaSportPress

Castrovillari-Catania, presentazione: Continuare a vincere CalcioCatania.com

Il Catania a Castrovillari a caccia del sesto sigillo di fila La Sicilia

Castrovillari-Catania dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com

VERSO CASTROVILLARI-CATANIA: nuovo ostacolo calabrese sulla strada dei rossazzurri, quali scelte di formazione Tutto Calcio Catania

Sarà dato alle ore 14.30 allo stadio “Rende” il calcio d’inizio del match che vedrà protagoniste Castrovillari e Catania, gara valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie D girone I. LA CLASS ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...