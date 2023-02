Castellaneta | tre studenti investiti | la preside aveva segnalato la necessità di maggiori tutele Cgil

Leggi su noinotizie

(Di domenica 5 febbraio 2023) Di seguito un comunicato diffuso daTaranto: Sulla vicenda dell’investimento dei tre ragazzi, alunni dell’Istituto Orazio Flacco diinterviene anche ladi Taranto. Quell’episodio che si sarebbe potuto trasformare in una tragedia peggiore è il segnale evidente di come gli spazi urbani attorno alle scuole non siano adeguatamente progettati per i ragazzi, le famiglie e il personale scolastico – è il commento di Giovanni D’Arcangelo, segretario generale delladi Taranto – che proprio ai grandi progetti di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile che di solito accompagnano i dibattiti politici, fa riferimento. Per fortuna i tre ragazzi di Ginosa, di 14 e 16 anni, hanno riportato traumi e ferite curabili, ma secondo gli esponenti della FLCTaranto, l’episodio non è che un ...