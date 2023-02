Laha deciso che il rifiuto di un impiego può essere considerato una violazione dei doveri ... L'autonomia è considerata un requisito fondamentale per i coniugi durante eil divorzio....lo scorso 12 gennaio in regime di arresti domiciliari in attesa della pronuncia della... I supremi giudici hanno rinviato la decisione al 28 febbraiol'udienza di venerdì. Sestito sulla ...

Cassazione: se la ex dopo il divorzio rifiuta un lavoro perde l'assegno di mantenimento Gazzetta del Sud

Assegno di mantenimento come il Reddito di cittadinanza: lo perde ... Money.it

Divorzio, stop all'assegno di mantenimento anche se l'ex rifiuta un ... Open

«I bambini non devono essere costretti a vedere i nonni». La ... Open

Cassazione: "Nipoti non costretti a vedere i propri nonni" • TAG24 Tag24

Massimiliano Sestito è stato preso in stazione mentre attendeva il taxi. Fondamentali le intercettazioni. Addosso soldi e telefonini gsm ...La Cassazione ha revocato un assegno di divorzio perché l'ex coniuge ha rifiutato un lavoro sicuro e stabile. Ecco i dettagli del caso e della sentenza.