Caso Cospito | Spataro | “Il 41bis è uno strumento di difesa dello Stato Anarchici? Esiste un rischio di sicurezza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Il? È uno degliper la. È sbagliato parlare di carcere duro, che sembra Guantanámo. Nasce per impedire i collegamenti per detenuti appartenenti a un’organizzazione e la mafia. Significa attrezzarsi in maniera tale da interrompere questo flusso, tanto da agevolare la collaborazione. E non è vero che sia incostituzionale. Dove sta nella violenza fisica o piscologica? È del tutto ovvio che bisogna prestare il massimo dell’attenziona alla vita in carcere” . Questa la riflessione di Armandoospite di Mezz’ora in più su Rai3. Un’opinione tecnica quella del magistrato ora in pensione che ha chiuso la sua carriera da procuratore capo di Torino, ma nel corso della quasi quarantennale carriera, ha sempre lavorato alla Procura di ...