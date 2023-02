Caserta | poliziotto spara e ferisce un 18enne che aveva litigato poco prima con il figlio | arrestato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Voleva vendicare ildopo una lite tra ragazzi. Così unhato e ferito una Santa Maria a Vico, nelno. L’uomo, un 49enne che presta servizio nel Napoletano, è accusato di lesioni aggravate. Secondo quanto accertato dai Carabinieri, l’agente di polizia non ha usato la propria pistola d’ordinanza, ma un’arma clandestina che poteva non renderlo immediatamente identificabile. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha fatto fuoco due volte colpendo a una gamba ilche è stato poi condotto in ospedale e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Dopo qualche ora i carabinieri hanno fermato ilche è ora agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.