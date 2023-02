Carpegna Prosciutto Pesaro – UNAHOTELS Reggio Emilia domenica alle 20 su Eleven ed Eurosport 2 | l’ex Cinciarini a -3 dai 1500 rimbalzi in Serie A

Leggi su seriea24

(Di domenica 5 febbraio 2023) La, dopo il k.o. di Sassari, ospita la, che viene dalla sconfitta in trasferta a Brindisi. Dove vederla:5 febbraio ore 20.00,Sports ed2 Arbitri: Tolga Sahin, Martino Galasso, Giulio Pepponi I PRECEDENTI Si sono giocate 46 gare tra le due società con 23 vittorie per parte, sebbenesia avanti 13-10 nei match giocati in casa. Nelle ultime 6 gare giocate alla Vitrifrigo Arena, tuttavia, ci sono state cinque vittorie dicon l’unica vittoria diarrivata nell’annata 2020/21. L’ANDATA Laha conquistato il match di andata per 95-76 giocato il 30 ...