Canzoni Sanremo 2023 | il testo di «L’addio» dei Coma_Cose

(Di domenica 5 febbraio 2023) Coma Cose Secondo Festival diper i Coma Cose, il duo formato da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano).è il brano prescelto per partecipare alla 73esima edizione della kermesse canora. Lo stesso ripercorre un periodo di crisi vissuto dai due, che fanno coppia anche nella vita reale, e di come, insieme, hanno saputo ritrovarsi.di F. Zanardelli – F. Mesiano – F. Dalè – C. Frigerio – F. Zanardelli Ed. Warner Chappell Music Italiana/Asian Fake – Milano Essere veri quanto può far male Quando non è concesso litigare Per non deludere le aspettative Dopo sei anni di diapositive Nel camerino il pianto cola il trucco Restare zitti per non maledirsi Come un silenzio che racconta tutto La cicatrice quando togli il piercing Davanti al mio cuore c’è una ...