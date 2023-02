Calendario Serie A calcio oggi in tv | orari partite 5 febbraio | chi gioca | programma | streaming DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) Dopo gli anticipi di ieri, laA è pronta a tornare in scena con la seconda parte delriguardante la 21esima giornata di un’intensa stagione 2022-2023., domenica 5, saranno 4 gli incontri in agenda: Spezia-Napoli alle 12.30, Torino-Udinese alle 15, Fiorentina-Bologna alle 18, ma soprattutto il derby Inter-Milan alle ore 20.45, che metterà di fronte rossoneri e nerazzurri. Tutta laA TIM è solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Di seguito ildella ripresa del campionato nel mese di gennaio con copertura televisiva/annessa. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delleprincipali....