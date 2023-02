Calendario Serie A basket 2023 oggi | orari 5 febbraio | programma | tv | streaming | chi gioca

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ultima giornata prima delle Final Eight di Coppa Italia: la diciannovesima diA, dopo l’antipasto di Verona-Trevisoto ieri, viveunparticolare che parte dal mezzogiorno di fuoco e si chiude in serata. Sono numerosissime le questioni di classifica da dirimere. Si parte con Venezia che ospita Brindisi: in palio la quota 18 punti, dato che entrambe si trovano a 16 e nel limbo playoff. Il pomeriggio inizia con Tortona che riceve Varese nella sfida forse più interessante di giornata, mentre alle 17:00 a Trieste arriva Milano in una sfida dai tanti corsi e ricorsi storici (ma, nel primo caso, non con la stessa società). Derby campano a metà giornata con Napoli e Scafati di fronte al PalaBarbuto anche per fuggire dalle zone calde. A Trento c’è il tentativo di Sassari di continuare quanto di buono ...