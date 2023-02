Calenda contro Meloni | la frase su Mattarella che lo fa infuriare | «Deprimente doverlo spiegare a una semifascista…»

Leggi su open.online

(Di domenica 5 febbraio 2023) È un attacco durissimo quello lanciato da CarloGiorgia, dopo che la premier aveva fatto un invito ad abbassare i toni dopo le polemiche sul caso Cospito. A un evento elettorale del Terzo polo per le Regioni a Milano, il leader di Azione risponde senza mezzi termini: «Cara Giorgiati proponiamo questo: non toccare la presidenza della Repubblica che è l’unica cosa che funziona in questo Paese. Senza l’unità della Nazione se ne va a farsi benedire. E che io lo debbaa una nazionalista semifascista è. Via i busti e un po’ di nazionalismo», con un velato riferimento alle vecchie polemiche che avevano coinvolto il presidente del Senato Ignazio La Russa e la sua collezione di busti di Mussolini. Nella sua lettera al Corriere della Sera, ...