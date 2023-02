(Di domenica 5 febbraio 2023) Milano, 05 febbraio 2023 "Per quanto riguarda il presidenzialismo, carati proponiamo questo: non toccare lache è l'unica cosa che funziona in questo Paese. Senza ...

Milano, 05 febbraio 2023 "Per quanto riguarda il presidenzialismo, carati proponiamo questo: non toccare la Presidenza della Repubblica che è l'unica cosa che ... Carlo, durante l'evento ...A suo giudizio, il premier Giorgiaè 'una leader più attrezzata di Salvini. Ma la sua non è ... E Carlogli è 'simpatico. Ma nel Cuore girato da suo nonno, più della parte di Enrico ...

Calenda a Meloni: "Giù le mani da presidenza della Repubblica, deprimente spiegarlo a semi-fascista" La7

Calenda contro Meloni, la frase su Mattarella che lo fa infuriare: «Deprimente doverlo spiegare a una semifascista...» Open

Calenda: «Meloni nazionalista e semifascista». Poi si scusa: «Solo una battuta» Corriere TV

Cospito, Calenda: "Meloni sbaglia, Fdi ad aver alzato toni" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Calenda: ""Cara Meloni, senza presidente della Repubblica se ne va via l'unita nazionale". La chiama semifasc… L'HuffPost

"Dateci un po' di nazionalismi, con tutti questi busti di Mussolini". Carlo Calenda scatenato dal palco. Sentite cosa ha detto a Meloni [Video] ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...