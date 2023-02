Calciomercato Roma | Zaniolo apre al Galatasaray

(Di domenica 5 febbraio 2023): confermato l’interesse delper, il giocatore avrebbe aperto al trasferimento in Turchia Nicolòpotrebbe ripartire dalla Turchia. Dopo lo strappo con lae il mancato trasferimento al Bournemouth, il calciatore adesso sta valutando le offerte dalla Turchia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio,avrebbe addirittura aperto al trasferimento al, ma deve trovare un accordo sulla clausola rescissoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Roma-Empoli 2-0, ecco le pagelle. RUI PATRICIO 6 Temerario quando esce sui piedi di Ebuehi, sporcando la traiettoria disegnata da Marin. Per il resto un paio di ...