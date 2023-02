Gli altri sono Messi ,, Kolo Muani e Gnabry. COME RONALDO - L'impatto con il calcio italiano è stato impressionante, Kvaratskhelia è bello, concreto e complementare con Osimhen , al quale ha ...Commenta per primo 5 febbraio: nascono Cesare Maldini (1936), Cristiano Ronaldo (1985) e(1992).

Priorità Neymar: intreccio con Milan e Napoli CalcioMercato.it

Triplete di compleanni: Cristiano Ronaldo, Neymar e un ex Milan ... Calciomercato.com

Calciomercato – Neymar può salutare il PSG: Leao tra i sostituti Pianeta Milan

Buone notizie in casa PSG: le ultime su Neymar e Ramos in vista ... Calciomercato.com

La Francia non ne può più di Neymar: 'Il suo acquisto è il più grande ... Calciomercato.com

Con quei due è tutto più facile. Il Napoli passeggia contro lo Spezia grazie alla coppia di supereroi Osimhen-Kvaratskhelia, semplicemente devastanti. Due reti per il nigeriano, un gol e un assist per ...Il Paris Saint Germain potrebbe guardare anche in Serie A per il futuro del proprio attacco stellare. Missione dopo Neymar ...