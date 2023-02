Calcio | Lazio Zaccagni ' A Verona per me grande emozione'

(Di domenica 5 febbraio 2023) "Sarà una partita importante per noi". ROMA - "Sarà una partita importante per noi, dobbiamo iniziare a guardare con attenzione la classifica. Dovremo entrare in campo con la voglia di vincere, ce la ...

Un record personale in chiave azzurro: "La Nazionale è sempre stato un mio pallino in testa: è il sogno di tutti i bambini ma penso solo a far bene con lapoi il resto arriverà di conseguenza". ...Statistiche e precedenti Il Verona ha vinto 13 delle 51 sfide in A contro la(18N, 20P), solo contro Fiorentina e Cagliari i gialloblù hanno ottenuto più successi (entrambi 14). Dopo la ...

Grana Sarri, sulla Lazio pesa il flop in Europa League e in Coppa Italia Corriere dello Sport

Brescia-Lazio Women 3-4: super rimonta biancoceleste RomaToday

ESCLUSIVA – Lazio, Hernanes e il ritorno al calcio giocato: “Chieri Ora vi dico tutto” La Lazio Siamo Noi

'Sarà una partita importante per noi'.ROMA (ITALPRESS) - 'Sarà una partita importante per noi, dobbiamo iniziare a guardare con attenzione ..."Sara' una partita importante per noi, dobbiamo iniziare a guardare con attenzione la classifica. Dovremo entrare in campo con la voglia di vincere, ...