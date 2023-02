Brivido Haller | dal tumore al gol col Dortmund ' Non ho mai pensato di morire'

(Di domenica 5 febbraio 2023) È tornato, e pure a grandi livelli. Sebastiensta giocando con continuità, e sta pure aiutando ilnella corsa alla Champions League. È tornato in campo il 22 gennaio, dopo che in ...

Il periodo difficile In estateè arrivato al Dortmund dall'Ajax, per poco più di 30 milioni. Si tratta del secondo acquisto più costoso della storia del club. D'altronde era stato scelto per ...

È successo ieri, nella giornata mondiale della lotta al tumore, ha anche segnato. E tutto lo stadio ha festeggiato: "Consiglio a tutti di fare dei controlli, può essere determinante” ...Mostrano tutti i loro limiti, ma escono vittoriosi i gialloneri: 4-3 all'Augsburg, che rimonta tre volte dallo svantaggio e sfiora anche il pari. Mezz'ora ...