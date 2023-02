Brindisi | trovato morto in mare il 27enne scomparso Da tre giorni non se ne avevano ttacce

(Di domenica 5 febbraio 2023) Lo cercavano da tree, da ieri, anche in. Il corpo esanime delè stato rinvenuto oggi, proprio in acqua, a. L'articoloinil Da trenon se ne proviene da Noi Notizie..

Non si avevano notizie di Aris Barletta , 27 anni, da due giorni. Il giovane è statosenza vita in mare amorto Aris Barletta: era scomparso da due giorni Aris Barletta , 27enne, è statomorto in mare a. Non si avevano più notizie di lui da due giorni. Questa mattina ...E' stato ritrovato morto il 27enne Aris Barletta di cui la famiglia aveva denunciato la scomparsa venerdì. Il suo corpo è statodai Vigili del fuoco nelle acque del porto di, nei pressi di un cantiere navale, dove il giovane era stato visto l'ultima volta. Il cadavere era in prossimità di un ponticello per l'...

Aris Barletta era scomparso da due giorni, trovato morto in mare a Brindisi: aveva 27 anni ilmattino.it

Brindisi, trovato morto il 27enne scomparso - Bari Borderline24.com

Brindisi, trovato morto Aris Barletta: era scomparso da due giorni Notizie.it

Ragazzo scomparso, trovato il cadavere sul fondale del porto interno Virgilio

Possesso di droga, segnalati quattro giovani - Brindisi Oggi, news ... BrindisiOggi

Torna il lunch-match di mezzogiorno, con protagonisti la Reyer Umana Venezia e la Happy Casa Brindisi al Taliercio di Mestre. Orogranata in mezzo alle polemiche per una squadra rinnovata ...Torna il lunch-match di mezzogiorno, con protagonisti la Reyer Umana Venezia e la Happy Casa Brindisi al Taliercio di Mestre. Orogranata in mezzo alle polemiche per una squadra rinnovata ...